Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея и её спонсор претендуют на премию имени Лихачёва Национальная премия в сфере музейного дела вручается второй раз Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Министерство культуры Российской Федерации объявило финалистов второго сезона Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачёва.

Финалисты определены в 16 номинациях по результатам работы экспертных советов, которые оценивали значимость вклада в развитие музейного дела, актуальность и инновационность проектов и программ.

В этом году в списке финалистов 106 участников конкурсного отбора. Пермский край в этом году представлен единственным номинантом: Пермская художественная галерея и её партнёр — приборостроительный завод «Термодат» — стали финалистами в номинации «Партнёр музея» за серию книг для детей о коллекции музея. Год назад пермских номинаций было три. Среди пермских номинантов была и художественная галерея.

Конкуренция в номинации «Партнёр музея» очень большая. Представлены восемь партнёрских проектов, в том числе очень солидные — например, с участием Сбербанка России и Газпрома.

Как сообщает Пермская галерея, новость о включении проекта в число финалистов вдохновляет и подтверждает важность партнёрств, основанных на уважении, доверии и искреннем желании принести пользу обществу. «Такие проекты создают значимые культурные инициативы, оставляя глубокий след в сердцах тех, для кого они предназначены», — считает куратор проекта Ольга Гусева.

Напомним: проект предполагает издание серии детских книг, посвящённых коллекциям Пермской галереи, по одной в год. Первое издание серии — «Ангельские истории» — посвящено пермской деревянной скульптуре. Книга вышла в конце прошлого года, приобрести её можно в сувенирном киоске галереи.

Премия им. Д.С. Лихачёва учреждена Минкультом РФ в 2024 году с целью поощрения профессионалов, внёсших значительный вклад в развитие музейного дела России, а также для повышения общественного престижа музейных профессий.

С 12 по 17 мая все соискатели премии этого сезона смогут принять участие в онлайн-голосовании. В большинстве номинаций лауреатов выбирают соискатели, которые сами участвовали в конкурсном отборе в соответствующей номинации — это уникальная особенность музейной «Золотой маски». В трёх номинациях — «Выставочный проект», «Национальное достояние» и «Музей года» — лауреатов выберут все соискатели премии. В номинации «Служение делу» лауреата выбирает Министерство культуры Российской Федерации.

Церемония награждения состоится 21 мая 2025 года на основной сцене Государственного академического Малого театра России в Москве.

Напомним: год назад Пермский краеведческий музей стал первым в истории лауреатом премии им. Лихачёва в номинации «Издательский проект» с замечательным альбомом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.