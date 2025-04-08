Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея и компания «Термодат» подписали спонсорское соглашение на десять лет Объём благотворительной помощи — около 1 млн руб. ежегодно Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермская государственная художественная галерея и компания — изготовитель измерительных приборов «Термодат» 8 апреля подписали спонсорский договор, который директор галереи Юлия Тавризян считает беспрецедентным.

Речь идёт о соглашении сроком на десять лет, в рамках которого ежегодно будет издаваться одна книга для детей, посвящённая какому-то разделу коллекции галереи: русской и западноевропейской живописи, графике, искусству Древнего мира, тканям, нумизматике и т.п. Как сообщил «Новому компаньону» директор «Термодата» Антон Кушнарёв, соглашение носит рамочный характер, конкретные параметры спонсорской помощи будут пересматриваться ежегодно, однако ориентировочно компания рассчитывает на 1 млн руб. в год в нынешних ценах.

Первая книга в рамках соглашения уже вышла: «Ангельские истории» (6 +), написанные и нарисованные музейными педагогами Ксенией Зубакиной и Артёмом Кутергиным, посвящены титульной коллекции Пермской галереи — пермской деревянной скульптуре. Книга издана тиражом в 1000 экземпляров, цена экземпляра на кассе учреждения — 600 руб. Юлия Тавризян сообщила, что часть тиража поступит в библиотеки и музея Пермского края.

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