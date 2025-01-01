Елена Бардукова В честь 80-летия Великой Победы в Прикамье пройдёт более 2000 мероприятий Свыше 160 из них состоятся в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании краевого организационного комитета «Победа» министр культуры Прикамья Алла Платонова рассказала, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионе запланировано более 2 тыс. мероприятий. Ожидается свыше 1 млн зрителей и участников событий.

По словам министра, традиционно в Прикамье пройдут федеральные акции, такие как «Диктант Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Вахта Памяти» и «Сад Памяти».

«Подготовительные мероприятия начались задолго, запланировано множество мероприятий. Муниципальными образованиями приводятся в нормативное состояние комплексы и воинские захоронения, проводятся субботники. К началу мая все работы должны быть завершены. Во всех учреждениях культуры и образования организованы выставки, проходят тематические занятия, мероприятия, экскурсии, а с 1 мая начнут проводиться медиапрограммы, патриотические часы, литературные встречи, выезды автоклубов, фронтовых бригад», — рассказала Алла Платонова.

Большую активность проявляют краевые учреждения культуры. Премьеры с военной тематикой выпускают театры региона, в библиотеках подготовлены фотовыставки, мастер-классы, тематические лекции. К празднованию Дня Победы присоединяются музеи, подготовившие специализированные выставки. Кроме того, по всему Пермскому краю завершается оформление городских и общественных пространств.

Помимо федеральных и региональных мероприятий в муниципалитетах регион пройдут и собственные акции и события. Например, в начале мая в Добрянке организуют «Театрализованное шествие», в ЗАТО Звёздный — межмуниципальный фестиваль творчества «Слава тебе, солдат!» (17 мая), в Красновишерске — вокальный флеш-моб «День Победы» (9 мая), в Лысьве — битву хоров «Песни для наших победителей» (8 мая).

Впервые с 2022 года в Прикамье в очном формате пройдёт шествие «Бессмертного полка». А в качестве особого мероприятия юбилейного года Алла Платонова отметила выставку трофейной военной техники стран НАТО, которая будет работать с 15 до 25 мая на площади у ТРК «Спешилов» (ул. Спешилова, 114).

Празднование продолжится летом. В частности, 28-29 июня на набережной Камы и на городской эспланаде в Перми состоится фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья», который объединит 10 коллективов, 350 музыкантов и 35 тыс. посетителей.

О мероприятиях, которые пройдут непосредственно на территории Перми, рассказал также глава краевой столицы Эдуард Соснин. Так, 8 мая в 12:00 состоится церемония возложения цветов и венков у монумента «Героям фронта и тыла», в 16:00 — торжественное собрание общественности во Дворце культуры им. Солдатова. В День Победы, 9 мая, в 10:00 на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. После парада на площади перед Театром-Театром пройдёт концертная программа. На набережной Камы состоятся выступления творческих коллективов, будут работать интерактивные площадки и фотозоны.

Завершится День Победы в 23:00 высотным фейерверком продолжительностью 10 минут. Как сообщил Эдуард Соснин, запуск салюта планируется с правого берега Камы.

Кроме того, с 8 по 11 мая во всех районах города будут проходить концертные программы и тематические акции.

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