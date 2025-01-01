На 9 мая в Перми запланировано проведение салюта Его не проводили уже несколько лет подряд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказал на заседании краевого оргкомитета «Победа» и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов, в этом году на 9 мая состоится высотный фейерверк.

Он отметил, что его проведение запланировано с 23.00 до 23.10. Салют запустят в рамках звания «Город трудовой доблести», присвоенного столице Прикамья.

Ожидается, что местом запуска станет правый берег Камы. Все необходимые разрешения уже получены.

Во время салюта обеспечивать безопасность будут 50 сотрудников ЧОПа и правоохранительных органов.

Напомним, ранее на заседании оргкомитета «Победа» Марданов рассказал, что всего к охране общественного порядка на праздничные и предпраздничные дни привлекут 2500 полицейских, 660 ЧОПовцев, 100 курсантов Росгвардии, 50 курсантов Пермского института ФСИН, 30 сотрудников ГУФСИН по региону. Также будут работать три бригады скорой помощи.

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