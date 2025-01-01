В День Победы охранять общественный порядок в Перми будут 2500 полицейских В помощь им привлекут ЧОПовцев, курсантов ФСИН и Росгвардии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании краевого оргкомитета «Победа» и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов рассказал, каким образом будет обеспечиваться безопасность на массовых мероприятиях 9 мая и в предпраздничные дни.

«На объектах, посвящённых Великой Отечественной войне, и прилегающих территориях с 29 апреля по 11 мая будет организована охрана силами частных охранных организаций. Маршруты патрулирования наружных отрядов полиции и Росгвардии будут проходить в непосредственной близости к указанным объектам и памятникам», — сообщил чиновник.

По словам Марданова, 4 и 7 мая состоятся репетиции Парада Победы на Октябрьской площади, где будут дежурить по 30 сотрудников ЧОПов. Кроме того, 8 мая во время церемонии возложения венков и цветов к монументу «Героям фронта и тыла» и на торжественном собрании общественности в ДК им. Солдатова задействуют по 10 и 6 сотрудников охранных предприятий соответственно.

В День Победы, 9 мая, помимо парада, на главной площади перед Театром-Театром запланирована концертная программа, а также интерактивные программы и фейерверк на набережной Камы. В этих местах также будут работать ЧОПовцы.

Всего к охране общественного порядка привлекут 2500 полицейских, 660 ЧОПовцев, 100 курсантов Росгвардии, 50 курсантов Пермского института ФСИН, 30 сотрудников ГУФСИН по региону и три бригады скорой помощи.

Власти региона намерены использовать не менее 56 стационарных металлодетекторов и не менее 21 единицы тяжёлой техники на массовых мероприятиях. За ситуацией будут наблюдать с помощью 3650 камер, которые подключены к единой системе видеонаблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.