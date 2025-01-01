Елена Бардукова В Параде Победы в Перми примут участие мотоциклы 1940-1950-х годов Также запланировано участие танка Т-34 Поделиться Твитнуть

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники начнётся в Перми 9 мая в 10:00. Об этом на заседании краевого организационного комитета «Победа» сообщил глава столицы региона Эдуард Соснин.

Мэр Перми рассказал, что Парад Победы начнётся с театрализованного пролога, действие которого делится на несколько частей: «Добровольцы, уходящие на фронт», «Приём эвакуированных предприятий и людей», «Работа на благо фронта», «Пермяки на фронте», «История скорбящих матерей» и «Победа».

В торжественном прохождении войск будет задействовано более 20 коробок военнослужащих, представителей силовых структур и образовательных учреждений. Музыкальное сопровождение будет представлено сводным оркестром.

Эдуард Соснин сообщил, что после прохождения пеших колонн на площадь выедет военная техника, как современная, так и военных лет. В частности, запланировано участие в колонне мотоциклов 1940-1950-х годов, в том числе принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее сообщалось, что в параде военной техники примет участие танк Т-34, который участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, штурмовал Берлин. В настоящее время легендарный танк проходит необходимую подготовку в Чайковском.

«Вчера пришли необходимые запчасти, до пятницы — это контрольный срок — двигатель должен быть заведён. Если это произойдёт, у нас есть все шансы, что танк Т-34 появится на Параде Победы», — пояснил Эдуард Соснин.

Кроме того, отвечая на вопрос губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о том, кто будет принимать в этом году Парад Победы, мэр отметил, что идёт обсуждение, но «есть желание оставить всё так, как было в предыдущие годы». Напомним, ранее Парад Победы принимал бывший министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов. В этом году Центральный военный округ также предложил его кандидатуру.

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