В пермском параде Победы примет участие дошедший до Берлина танк Т-34 В настоящее время танк проходит необходимую подготовку в Чайковском Поделиться Твитнуть

В рамках празднования 80-й годовщины Победы, 9 мая в Перми в параде военной техники примет участие танк Т-34, который участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, штурмовал Берлин. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в телеэфире «Вести-Пермь». В настоящее время танк проходит необходимую подготовку в Чайковском.

Этот же Т-34 планировался к участию в параде в Перми ещё пять лет назад, однако тогда масштабные праздничные торжества были отменены в связи с пандемией COVID-19.

Ожидается, что легендарный танк проедет по главным улицам города.

Помимо этого, в Перми планируется открытие на набережной памятника, посвящённого блокаде Ленинграда, а также прибытие тематического «Поезда Победы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.