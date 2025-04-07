Выставка захваченной техники стран НАТО откроется в Перми 15 мая Она проработает у ТРR «Спешиlove» десять дней Поделиться Твитнуть

На площадке у ТРК «Спешилов» (Пермь, ул. Спешилова, 114) с 15 мая будет работать уникальная экспозиция трофейной военной техники стран Североатлантического альянса (6+). Посещение бесплатное, выставка будет открыта ежедневно с полудня до 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительтсва.

Мероприятие включено в программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка трофейной техники НАТО – это федеральный проект, реализуемый при поддержке Минобороны РФ. Экспонаты – военные машины, выведенные из строя российскими войсками в зоне СВО и доставленные в Россию. Посетители смогут увидеть боевые машины, оценить их характеристики. Организаторы отмечают, что выставка не только демонстрирует военные экспонаты, но и способствует формированию национального самосознания и патриотизма.

В экспозиции представлено 10 единиц техники: БМП Bradley (США), БМП Marder-1A3 (Германия), БТР M113 (США), БТР FV103 Spartan (Великобритания), БТР VAB (Франция), бронеавтомобиль Kirpi (Турция), бронеавтомобиль HMMWV (США), бронеавтомобиль MaxxPro (США), бронеавтомобиль «Козак» (Украина), бронеавтомобиль Roshel Senator (Канада).

Выставка продлится до 25 мая.

Ранее "Новый компаньон" писал, что краевой Центр по реализации проектов в сфере культуры ищет подрядчика для оказания услуг по перевозке, погрузке, разгрузке и установке трофейной техники стран НАТО в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,4 млн руб. Заявки принимаются до 8 апреля. Исполнителя назовут 10 апреля.

Исполнитель должен будет забрать из Уфы, привезти в Пермь и установить боевую технику на площадке мероприятия. Источником финансирования называются субсидии.

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