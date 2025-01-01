На организацию выставки трофейной техники НАТО в Перми выделили 4 млн рублей Площадка проведения мероприятия – парковка у ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой Центр по реализации проектов в сфере культуры ищет подрядчика для оказания услуг по перевозке, погрузке, разгрузке и установке трофейной техники стран НАТО в Перми. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,4 млн руб. Заявки принимаются до 8 апреля.

Как указано в техзадании, на выставке будут представлены БМП Bradley и Marder-1A3, БТР М113, бронетранспортёры FV103 Spartan и VAB, бронеавтомобили Kirpi, HMMWV, MaxxPro, «Козак» и Roshel Senator. Исполнитель должен будет по заявке заказчика забрать из Уфы, привезти в Пермь и установить боевую технику на площадке мероприятия — на парковке у ТРК «СпешиLove».

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 5 декабря. Источник финансирования — субсидии.





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