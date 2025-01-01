В Прикамье впервые с 2022 года шествие «Бессмертного полка» пройдёт очно
Всего будет 10 форматов акции
На заседании краевого оргкомитета «Победа», которое состоялось 22 апреля, власти озвучили решение по проведению акции «Бессмертный полк»: в этом году он пройдёт в очном формате, причём как в Перми, так и в территориях.
При этом шествие — не единственный формат, в котором будет проходить «Бессмертный полк» в этом году. Предусмотрены также автопробег, «Стена памяти» в молодёжном центре «Кристалл», «Бессмертный полк в детском саду» и «Бессмертный полк в школе».
По Каме запустят теплоход «Бессмертного полка», а в небе пермяки смогут увидеть брендированный самолёт ДОСААФ. Всего запланировано 10 форматов.
«Решение принято. Давайте организуем акцию на хорошем уровне. Доверяем нашей полиции и охранным предприятиям», — сказал губернатор Пермского края.
Напомним, в 2023 и 2024 годах от массового шествия «Бессмертного полка» отказались из соображений безопасности. До этого, в 2020 и 2021 годах, в период пандемии коронавируса и действия карантинных мер, акция проходила в онлайн-режиме.
«Бессмертный полк» — общероссийское движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
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