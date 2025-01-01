В Прикамье впервые с 2022 года шествие «Бессмертного полка» пройдёт очно Всего будет 10 форматов акции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании краевого оргкомитета «Победа», которое состоялось 22 апреля, власти озвучили решение по проведению акции «Бессмертный полк»: в этом году он пройдёт в очном формате, причём как в Перми, так и в территориях.

При этом шествие — не единственный формат, в котором будет проходить «Бессмертный полк» в этом году. Предусмотрены также автопробег, «Стена памяти» в молодёжном центре «Кристалл», «Бессмертный полк в детском саду» и «Бессмертный полк в школе».

По Каме запустят теплоход «Бессмертного полка», а в небе пермяки смогут увидеть брендированный самолёт ДОСААФ. Всего запланировано 10 форматов.

«Решение принято. Давайте организуем акцию на хорошем уровне. Доверяем нашей полиции и охранным предприятиям», — сказал губернатор Пермского края.

Напомним, в 2023 и 2024 годах от массового шествия «Бессмертного полка» отказались из соображений безопасности. До этого, в 2020 и 2021 годах, в период пандемии коронавируса и действия карантинных мер, акция проходила в онлайн-режиме.

«Бессмертный полк» — общероссийское движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

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