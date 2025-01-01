В отношении пермской компании Petruccio открыто конкурсное производство Сумма требований составила 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании юридического лица пермской сети итальянских ресторанов Petruccio — ООО «Петручио 2020» банкротом. Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующий судебный акт был принят 8 апреля. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Как сообщал «Новый компаньон», в сентябре ООО обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве. Сумма исковых требований на 13 сентября составляла 15 млн руб. В материалах дела отмечалось, что должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объёме, поскольку имеющееся имущество не является высоколиквидным. Суд пришёл к выводу, что заявление о несостоятельности является обоснованным. В отношении должника была введена процедура наблюдения.

В январе стало известно, что сеть Petruccio ушла из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам владельца, заведения закрылись из-за невозможности достижения соглашения с арендодателями по условиям аренды.

ООО «Петручио 2020» было зарегистрировано в 2020 году в Перми для ведения деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По данным ФНС, выручка в 2024 году снизилась на 43%, до 21,2 млн руб., сумма убытков выросла почти на 33% — до 4,1 млн руб. Учредителями компании являются Людмила Нагаева и совладелец московской холдинговой компании ООО «Горизонт покрытий инвест» Роман Нижанковский.

Руководитель — Александр Нагаев, собственник ещё трёх юрлиц, зарегистрированных в сфере общепита: ООО «Содействие-2000», ООО «Петручио» и ООО «Буланжери Круассан». В отношении последней организации также ведётся судебное дело о банкротстве, введено наблюдение. По данным официального сайта Petruccio, в данный момент в Прикамье открыты пять ресторанов сети.

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