Алёна Бронникова Компания пермской сети ресторанов Petruccio подала заявление о самобанкротстве Ранее закрылись столичные заведения сети Поделиться Твитнуть

В Арбитражном суде Пермского края рассматриваются иски о банкротстве двух юрлиц пермской сети итальянских ресторанов Petruccio. Согласно данным картотеки арбитражных дел, заседания пройдут в феврале.

В сентябре 2024 года ООО «Петручио 2020» обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве, в октябре оно было принято. Сумма исковых требований на 13 сентября составляла 15 млн руб. Из них задолженность по аренде помещений в московском РЦ «Высота» 3,8 млн руб. перед кредитором ООО «Эдисонэнерго» и задолженности по двум договорам займа.

Кроме того, суд принял к производству иски к пермской организации от департамента торговли и услуг Москвы о взыскании 65 тыс. руб. и от ООО «Русский проект-Сервис» о взыскании 33 тыс. руб. по договору на абонентское сервисное обслуживание.

«У должника имеются признаки банкротства. Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объёме, поскольку имеющееся имущество не является высоколиквидным и требуется время для его реализации. Суд приходит к выводу, что заявление должника о признании несостоятельным является обоснованным», — отмечается в документах суда.

В отношении должника в декабре была введена процедура наблюдения. Дело к слушанию назначено на 11 февраля 2025 года.

Помимо дела о несостоятельности «Петручио 2020», в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве другого юридического лица пермской сети ресторанов — ООО «Буланжери Круассан». Иск поступил в марте 2024 года от московского ООО «ИЦМ», заявившего требования в 18 млн руб., из которых 8 млн — задолженность, остальное — проценты, пени по просроченным долгу и процентам и расходы по госпошлине.

В отзыве должник заявил, что у истца не имеется оснований для признания «Буланжери Круассан» банкротом. В августе арбитраж признал заявление необоснованным, «ИЦМ» удалось оспорить решение в апелляционном суде, и дело было направлено на новое рассмотрение в арбитраж. Рассмотрев предоставленные доказательства, суд ввёл в отношении ответчика процедуру наблюдения и назначил заседание на 10 февраля.

Ранее стало известно, что пермская сеть итальянских ресторанов Petruccio ушла из Москвы и Санкт-Петербурга. Владелец сети Александр Нагаев сообщил, что заведения закрылись из-за невозможности достижения соглашения с арендодателями по условиям аренды. Расширение в других регионах планируется через франшизу.

Заведение в «Высоте» функционировало с декабря 2020 года, проект развивался за счёт собственных ресурсов сети. В Санкт-Петербурге ресторан на Невском проспекте был открыт по франшизе летом 2023 года.

ООО «Петручио 2020» зарегистрировано в 2020 году в Перми для ведения деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По данным СБИС, уставный капитал компании составляет 500 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 36,8 млн, год был завершён с убытками в 3,1 млн руб. Учредители компании — Людмила Нагаева и Роман Нижанковский, совладелец московской холдинговой компании ООО «Горизонт покрытий инвест». Руководитель — Александр Нагаев.

Последний является также руководителем и соучредителем ООО «Буланжери Круассан», зарегистрированного в 2004 году по тому же адресу, что и компании «Петручио», «Петручио 2020» и «Содействие-2000», также ведущие деятельность ресторанов. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., сведений о выручке за 2023 год нет, убытки составили 349 тыс. руб.

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