В Москве и Санкт-Петербурге закрылись рестораны пермской сети Petruccio Причина - неприемлемые условия аренды Поделиться Твитнуть

фото с сайта chitaitext.ru

Сеть итальянских ресторанов Petruccio из Перми ушла из Москвы и Санкт-Петербурга. Владелец сети, Александр Нагаев, сообщил, что заведения закрылись из-за невозможности достижения соглашения с арендодателями по условиям аренды.

Нагаев в интервью изданию «Текст» сообщил, что намерен сосредоточиться на развитии ресторанов в Перми: «В других регионах будем расширяться только через франшизу».

Ресторан Petruccio в московском ТЦ «Высота» функционировал почти четыре года, начиная с декабря 2020 года, и закрылся в сентябре прошлого года. Этот проект развивался за счёт собственных ресурсов сети. В то время как ресторан в Санкт-Петербурге, открывшийся летом 2023 года на Невском проспекте, работал по франшизе и закрылся в середине октября.

Первая пиццерия Petruccio была открыта в Перми весной 2015 года в ТЦ «Моби Дик». В настоящее время сеть включает несколько заведений в Перми. Александр Нагаев ранее был банкиром.

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