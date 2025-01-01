Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Премьера «Снегурочки» в Пермском балете перенесена на 2027 год Количество премьер в сезоне, тем не менее, не изменится Поделиться Твитнуть

Балет Ultima Thule

Андрей Чунтомов

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, скорректированы даты выпуска спектакля «Снегурочка» (12 +): премьера постановки перенесена на 2027 год.

«Снегурочка» должна была стать третьей балетной премьерой театрального сезона 2024/25 после «Сильвии» (12 +) и «Орфея» (12 +), она планировалась на июнь нынешнего года.

В качестве авторов назывались композитор Владимир Раннев, который должен был написать оригинальную музыку к двухактному балету, и хореограф Вячеслав Самодуров. Этот творческий тандем известен пермякам по одноактному балету Ultima Thule, который был представлен в рамках трёхчастного проекта «Савагин/Самодуров/Пимонов» (12 +) и недавно был с успехом повторён в составе нового балетного вечера «Три века русской музыки» (12 +).

Неизвестно, останутся ли эти авторы в проекте, пока изменилась только дата премьеры.

Несмотря на то, что из планов постановок на нынешний сезон исчезло одно название, количество премьер, по словам представителей театра, останется прежним — четыре полноформатные постановки, из которых уже состоялись опера «Пиковая дама» и балеты «Сильвия» и «Орфей».

Вероятно, имеется в виду премьера оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» (16 +), которую театр готовит в копродукции с Дягилевским фестивалем. Режиссёр спектакля — Анна Гусева, музыкальный руководитель постановки — главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Эта постановка была анонсирована уже после начала театрального сезона.

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