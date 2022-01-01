Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пламя Севера Пермский балет показал премьеру в тёмных тонах и стремительных темпах Поделиться Твитнуть

Не впервые в репертуаре Пермского театра оперы и балета появляется вечер, состоящий из трёх одноактных балетов. Это устоявшаяся практика: тройчатка Баланчина, тройчатка Стравинского, тройчатка «зимних» балетов… С последней из перечисленных танцевальных трилогий репертуарная новинка, предъявленная 21 октября, наиболее сходна: здесь все произведения так или иначе связаны с темнотой, холодом и Севером; об этом говорят названия — «В тёмных тонах», Ultima Thule и «Арктика».

Андрей Чунтомов

Балетный вечер в целом названия не получил, в качестве такового выступают фамилии хореографов — «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+). Можно заподозрить продюсера Дмитрия Ренанского и худрука Пермского балета Антона Пимонова в отсутствии фантазии, но, думается, здесь другая подоплёка: перечисление фамилий — это декларация того, что имя постановщика само по себе фирменный лейбл и знак качества; знатоки идут на имена, а не на названия. Перечисление имён — это призыв запомнить их на будущее, ведь, по замыслу авторов проекта, именно эти люди суть будущее российского балета — три худрука трёх ведущих компаний: Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (Максим Севагин), «УралБалета» (Вячеслав Самодуров) и Пермского балета (Антон Пимонов).

Как рассказал в интервью «Новому компаньону» Антон Пимонов, за художественное единство вечера отвечала художница Альона Пикалова, но и без единства оформления что-то общее между тремя 20-минутными спектаклями прекрасно просматривается: у трёх хореографов во многом совпадают приёмы и подходы, все они стараются «выжать» максимум возможностей из неоклассики, не впадая в отвязный contemporary dance, все они демонстрируют балетные техники XXI века, показывая, какие цветы порождает сегодня побег стиля, проросший из классического зерна сто лет назад.

Сумрачные и северные названия балетов обманчивы: в каждом из них энергия, пламень и скорость. В глубине этой «Арктики», в сумраке этих «Тёмных тонов», в контурах этих «Северных пределов Ойкумены» (Ultima Thule) находится источник жара, какой не снился тропическому лету. Все балеты сделаны в максимально быстром темпе и требуют от исполнителей невероятной физической выносливости и собранности. Кажется, будто Севагин, Самодуров и Пимонов решили показать, что в наши дни артисты балета нужны такие, каких во времена Баланчина ещё не делали.

Андрей Чунтомов

Труппа справляется: блистательно выступает в Ultima Thule прима Булган Рэнцэндорж, а юная Диана Куцбах достойно выходит в дуэте с Георгием Еналдиевым в «Арктике». Еналдиев в очередной раз доказал, что ему подвластны любые балетные жанры: начав карьеру как яркий исполнитель характерных танцев, он стал настоящим премьером в классике и вполне чувствует современные стили. Среди исполнителей много молодёжи, некоторые имена — совсем новые; раз уж речь идёт о «балете будущего», то и состав обращён в ту же сторону.

«В тёмных тонах», поставленный на музыку двух виолончельных концертов Вивальди, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Лукавое, маньеристское заигрывание современной хореографии с эстетикой барокко вмещает в себя множество сюжетов и графических фигур, традиционных для танцевальных композиций, таких как, например, превращение дуэта в треугольник; среди прочих персонажей выбивается девушка, которая существует в контрапункте по отношению и к общему хореографическому рисунку, и к музыкальной логике; её движения и жесты вопиюще самостоятельны с оттенком безумия. Что это — парафраз кульминационного эпизода «Жизели» или ещё одно выражение барочного начала, причудливого по определению?

Севагин заставляет зрителей вглядываться и вдумываться: сценическое пространство, в полном соответствии с названием балета, погружено в полумрак (художник по свету — Алексей Хорошев), балерины одеты в стильные мини-кринолинчики (художник по костюмам — Анастасия Нефёдова), барокко и XXI век игриво перемешаны.

Вячеслав Самодуров в своей Ultima Thule говорит, возможно, о далёких и загадочных, не открытых ещё землях, но точно не северных, хотя бы потому, что живущий в этой Ultima Thule народ разгуливает практически нагишом: художник по костюмам Елена Трубецкова, в прошлом — солистка балета, решила облегчить коллегам сценическое существование и обрядила их в телесные трико, не сковывающие движения. Балет поставлен на специально написанную музыку Владимира Раннева, яркую и запоминающуюся, её даже можно назвать торжественной; однако движения и вообще жизнь персонажей этой неведомой земли, напротив, причудливы и непривычны. Речь идёт о неведомой цивилизации, загадки которой не раскроются для зрителя в полной мере.

Огромное внутреннее напряжение, контрасты, резкие перепады, рискованные переходы от тьмы к свету, который в этом мини-спектакле стал одним из главных героев (всё тот же Алексей Хорошев)… Внутри балета Самодурова живёт огромная страстная жизнь, которую нужно чувствовать и не нужно пересказывать словами. Это, безусловно, самый радикальный из трёх балетов, а музыка Владимира Раннева достойна отдельного вдумчивого разбора.

Андрей Чунтомов

По контрасту с первыми двумя частями вечера «Арктика» Антона Пимонова выглядит понятной, прозрачной, размеренной и умиротворяющей. Бодрые танцы, задиристые хвостики на головах танцовщиц, костюмы в теннисном стиле и цветовое обозначение «команд» — есть «жёлтые», «красные» и «синие» (художник по костюмам — Татьяна Ногинова) — вызывают ассоциации со спортом. Те же цвета — жёлтый, синий и красный — фигурируют на сценическом заднике в виде трёх кругов, пересекающихся, как олимпийские кольца. Если две первые части трилогии происходят в «чёрном кабинете», то третья — в белом, залитом светом пространстве.

Танцевальная лексика бодра и минималистична в полном соответствии со специально написанной Антоном Светличным музыкой в стилистике Стива Райха.

Антон Пимонов говорит, что общий сюжет трёхчастного вечера — движение от тьмы к свету, но вернее будет — от загадки к ясности.

Андрей Чунтомов

Авторские одноактные балеты, объединённые в трилогии, — это заметный тренд современного театра: подобные проекты выпустили и Большой театр, и МАМТ, а «УралОпераБалет» ещё готовится, причём двое из авторов — те же, что и в Перми, только вместо Севагина — другой знакомый пермякам Максим, Петров. На фоне коллег пермский проект выглядит вполне достойно, а уж оркестр под управлением Владимира Ткаченко просто, как говорится, «отжёг». Совершенно справедливо, что на поклоны после первой части вышли солисты-виолончелисты Роман Ефимов и Игорь Галкин, а дирижёр, выйдя в финале вечера, получил вполне заслуженные овации — как за душевное исполнение Вивальди, так и за эффектное освоение новой, буквально вчера написанной музыки.

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