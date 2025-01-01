Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Молодые таланты из Пермского края вошли в сотню самых многообещающих представителей креативных профессий Топ-100 составил портал The Blueprint Поделиться Твитнуть

Опера "Похмелье". Режиссёр - Фёдор Федотов, музыкальный руководитель - Иван Худяков-Веденяпин

Никита Чунтомов

В московском «Метрополе» 10 апреля уже в пятый раз пройдёт гала-ужин в честь финалистов The Blueprint 100. В этом году в престижный список вошло несколько молодых деятелей искусства из Пермского края.

Портал, посвящённый моде, красоте, культуре и образу жизни, уже пять лет составляет с помощью экспертного совета списки самых многообещающих представителей креативных профессий в тринадцати категориях: «Модная индустрия», «Современное искусство», «Современная музыка», «Кино», «Модельный бизнес», «Фотография», «Академическая музыка», «Театр», «Литература», «Танец», «Индустрия красоты», «Гастрономия», «Архитектура и дизайн».

В категории «Академическая музыка» одним из «многообещающих» признан дирижёр-резидент Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин. На сайте The Blueprint говорится:

«Маршрут Санкт-Петербург — Пермь теперь ассоциируется не только с Теодором Курентзисом, но и с Иваном Худяковым-Веденяпиным. Он начал работать в театре, ещё будучи студентом Петербургской консерватории. Пермь стала хорошей стартовой точкой, после которой он получил приглашение от «УралОперыБалета» в Екатеринбурге. В портфолио Ивана — нестандартный набор произведений: и опера для титров и оркестра «Похмелье» петербургского композитора Георгия Федорова, и раритетный балет Лео Делиба «Сильвия» (12 + — НК), и премьера балета «Клептомания» на музыку Юрия Красавина. Не менее оригинальна подборка сочинений и в его концертных программах: от полузабытого автора начала ХХ века Гавриила Попова до классиков вроде Брамса и Стравинского. Иван не боится современной музыки, а это чрезвычайно важно для регионов: позволяет развивать как музыкантскую среду, так и местную публику».

В категории «Театр» — сразу два режиссёра, имеющих отношение к Перми: режиссёр-резидент Пермской оперы Фёдор Федотов и приглашённый режиссёр Пермского театра оперы и балета и Театра-Театра Дмитрий Мульков.

О Фёдоре Федотове на сайте сказано так:

«Свой первый спектакль — «Травиату» Верди — поставил в 19 лет, ещё до поступления в Санкт-Петербургскую консерваторию, которую окончил в 2022-м. В 2017 — 2018-м стажировался в Мариинском театре, ставил в Санкт-Петербургской филармонии, участвовал в фестивале искусств «Точка доступа» и других мультижанровых проектах. В сентябре 2020 года стал режиссером Пермского театра оперы и балета. В 2021 году выступил куратором инсталляции «Лимб» на Дягилевском фестивале. В 2024-м с художницей Ларисой Ломакиной и дирижером Тимуром Зангиевым выпустил «Тоску» Пуччини (18 + — НК), которую пока считает своим главным достижением. Но не чужд ему и камерный формат — например, в моноопере Георгия Фёдорова «Похмелье» (18 + — НК) герой весь спектакль переживает состояние «после вчерашнего», и Фёдор умудряется показать окружающий мир его похмельным взглядом».

Не можем не добавить от себя упоминание ещё одной важной постановки Фёдорв Федотова — оперы Бенджамина Бриттена «Река Керлью» (12 +).

О Дмитрии Мулькове говорится:

«Из небольшого села в Пермском крае Дмитрий уже в старших классах перебрался в Пермь, где бегал на репетиции и спектакли Дягилевского фестиваля. Работы мастеров — от основателя фестиваля Теодора Курентзиса до Роберта Уилсона и Ромео Кастеллуччи — определили выбор профессии: в 17 лет Дмитрий поступил в РГИСИ на курс Анатолия Праудина. Сегодня 24-летний режиссёр и композитор нарасхват: сделал променад в Перми, в Петербурге поставил рок-концерт о подростковом бунте и альманах «Выход в свет» (он посвящён великим актрисам прошлого и играется в залах Театрального музея). На сегодня самой громкой его постановкой стал «Человек среднестатистический» в московском Театре имени Ермоловой. Радикальный и необычный по форме спектакль основан на данных ВЦИОМа и РОССТАТа, которые Дмитрий превратил в пьесу вместе с драматургом Артемом Казюхановым».

Кроме перечисленных работа, Дмитрий Мульков известен в Перми как режиссёр радикального спектакля «Маузер» (16 +) в «Сцене-Молот» и постановщик «бродилок» Location (12 +) и «Городская сюита» (16 +).

На сайте The Blueprint каждый из сотни получил портрет-аватар, сгенерированный искусственным интеллектом. Сходство, надо сказать, очень относительное.

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