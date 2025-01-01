Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы изучаем город как звук» В Перми создано творческое объединение для производства спектаклей-бродилок Поделиться Твитнуть

Как уже сообщал «Новый компаньон», в июне Пермский театр оперы и балета представит спектакль-прогулку «Городская сюита» (16+), созданную в соавторстве с творческим объединением Audiodoc. Как выяснилось, театральное творческое объединение Audiodoc — это и есть авторы нового спектакля: режиссёр Дмитрий Мульков, композитор Андрей Платонов и драматург Лиза Булаева.

Как рассказал «Новому компаньону» один из соавторов проекта Андрей Платонов, название обусловлено тем, что команда намерена сосредоточиться на аудиодокументальном театре: создавать аудиоспектакли, основанные на документальных записях. «Городская сюита», по словам композитора, не буквально соответствует этому принципу, но приближается к нему.

Андрей Платонов, композитор, соавтор спектакля «Городская сюита»:

— Мы представляем город как сложносочинённую музыкальную композицию из шумов, речи людей, специально написанных саундтреков — как электронных, так и записанных с помощью артистов, оркестра и хора Пермского театра оперы и балета.

Почему это сюита? Есть несколько причин. Во-первых, потому что сюита — это такой древний, двигательный, танцевальный жанр, собирающий разные движения и, несомненно, являющийся городским по своей природе. Мы город показываем как набор частей — разнохарактерных, разнотемповых. Ну и, кроме того, у нас используется псевдобарочная, псевдоклассическая музыка, написанная мной, которая является контрастом к современному темпу жизни.

«Мы изучаем город как звук, город как музыкальный инструмент, город как партитуру, город как среду — не только звуковую, но и темпоритмическую: скорость, с которой мы живём, количество сигналов и шумов, которые мы потребляем каждый день.

Спектакль, в первую очередь, музыкальный, но у нас есть истории, которыми делятся разные люди с разным опытом нахождения в городе. Например, человек, который всю жизнь прожил где-то в глубинке Пермского края, в деревне на несколько домов, и вдруг, поступив в университет, он попадает в город и понимает, насколько это огромная звучная машина, которая каждый день куда-то торопится, куда-то спешит. Или ребёнок, который город познаёт, начиная со своего дома, своего двора, своего квартала; и его темп, его внимание, его восприятие постоянно меняется, совершенствуется и, может быть, даже опережает нас всех — уже взрослых людей.

Музыкальная прогулка будет начинаться в фойе Театра оперы и балета и пройдёт как через самые шумные городские перекрёстки, так и через самые тихие, уединённые городские локации.

Продолжительность прогулки — полтора часа. Принцип проката спектакля тот же, что и в Location (12+): прогулки будут проходить в сборных группах, со специальным оборудованием и наушниками для каждого зрителя.

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