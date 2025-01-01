Одноразовый билет для поездки в транспорте Перми будет стоить 57 рублей Водители перестанут принимать наличную оплату с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость разового билета для проезда в общественном транспорте Перми, который можно будет приобрести за наличный расчёт, будет составлять 57 руб. Это следует из постановления администрации об утверждении порядка оплаты проезда на муниципальных маршрутах, опубликованном на сайте 2 апреля.

Как сообщается в документе, стоимость разового билета складывается из установленного тарифа на проезд в общественном транспорте и стоимости бумажного носителя с электронным чипом, которая составляет 17 руб. Такой билет будет действовать бессрочно, но оплатить им поездку можно будет только один раз.

Напомним, с 15 апреля водители автобусов и трамваев перестанут продавать билеты, покупать за наличные деньги билеты можно будет в специальных пунктах продаж. В самом транспорте оплата проезда будет возможна только банковской или транспортной картой, проездным или разовым электронным билетом, а также через мобильное приложение. В данный стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 37 руб., с 15 апреля она вырастет до 40 руб.

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