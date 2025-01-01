Мэрия Перми опубликовала список точек продаж разовых билетов для поездки в транспорте С апреля водители прекратят принимать оплату проезда наличными Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Администрация Перми опубликовала список адресов, где можно будет приобрести за наличный расчёт разовые билеты для проезда в общественном транспорте. Водители автобусов и трамваев с 15 апреля перестанут продавать билеты. Оплата будет возможна только банковской или транспортной картой, проездным или разовым электронным билетом, а также через мобильное приложение.

Администрация Перми

«Уже заключены договоры со 119 точками в Перми и Пермской агломерации, где будут продаваться разовые билеты. В процессе согласования организация продажи билетов в общественных центрах ТОС, на ж/д вокзалах и автостанциях», — сообщили в департаменте транспорта.

Кроме того, ведётся работа по обновлению информационных наклеек для подвижного состава и записи для автоинформатора. Создаются видеоинструкции и печатные памятки для пассажиров.

В феврале мэрия показала, как будут выглядеть одноразовые билеты. Они будут представлять собой разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. Пассажирам нужно будет прикладывать их к валидаторам в салоне, чтобы зарегистрировать поездку.

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