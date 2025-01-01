Власти Перми презентовали дизайн одноразового билета для поездки в транспорте Билеты начнут продавать с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми продемонстрировал, как будут выглядеть одноразовые билеты в городском общественном транспорте.

«Билет будет представлять собой разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролёру при проверке», — говорится в информации ведомства.

Напомним, с 15 апреля 2025 года водители городских автобусов и трамваев прекратят продажу билетов. Возможность оплаты проезда наличными сохранится, однако в этом случае билет нужно будет приобрести заранее в специальных пунктах.

Планируется увеличить количество точек, где будут продаваться билеты, а также ввести возможность их покупки на ж/д вокзалах и автостанциях.

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