В Перми депутаты отменили возможность оплаты проезда в транспорте с помощью наличных Изменения начнут действовать с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

На первой в этом году пленарке Пермской городской думы, которая состоялась сегодня, депутаты утвердили проект об изменении порядка оплаты проезда в общественном транспорте. Это решение предполагает ограничение разовой оплаты проезда с помощью наличных денег. Изменения начнут действовать с 15 апреля этого года.

При этом разовые билеты за наличные средства с 1 апреля предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке.

По данным чиновников мэрии, сейчас только 2,5% пассажиров оплачивают проезд наличными. Дополнительно будет увеличено количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет.

Решение об отмене оплаты в транспорте с помощью наличных поддержали 27 из 33 присутствующих депутатов.

Напомним, на прошлой неделе чиновники дептранса Перми рассказали депутатам гордумы о планах по изменению порядка оплаты проезда. Сообщалось, что водителей освободят от обязанности собирать деньги за проезд и продавать разовые билеты.

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