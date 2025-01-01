Водителей общественного транспорта Перми освободят от обязанности продавать билеты
Нововведения планируются с весны
Департамент транспорта администрации Перми представил депутатам городской думы планы по изменению порядка оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идёт об освобождении водителей от обязанности собирать деньги за проезд и организации продажи разовых билетов. Нововведения планируются весной.
Чиновники пояснили, что разовые билеты за наличные предполагается распространять на «одноразовом носителе», который пассажир будет прикладывать к валидатору и показывать контролёру при проверке. При этом количество пунктов продажи билетов в городе увеличится, в том числе они появятся на железнодорожном и автовокзалах.
Отмена обязанности для водителей продавать билеты позволит им полностью сконцентрироваться на выполнении прямой обязанности — безопасной перевозке пассажиров и соблюдении графика движения. Кроме того, отметили в дептрансе, это поможет избегать конфликтных ситуаций в салоне.
Чиновники напомнили, что на сегодняшний день лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными.
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