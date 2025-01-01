Пермский юрист прокомментировал решение Верховного суда по Черняевскому лесу По его словам, ликвидирован опасный прецедент дробления ООПТ с перспективой её застройки Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Юрист Виталий Степанов, который представлял в судебной тяжбе по ООПТ «Черняевский лес» интересы пермской общественницы Веры Седининой, рассказал «Новому компаньону» о значении решения Верховного суда РФ. Речь идёт о решениях по иску Седининой, касающемуся участка леса площадью 5,3 га, который в 2023 году был изъят из состава ООПТ и передан под застройку.

«Судебные акты о признании недействующим решения Пермской городской думы, которым были изменены границы ООПТ «Черняевский лес», позволили вернуться к ситуации, существовавшей до незаконного снятия охранного статуса с участка площадью 5,3 га. Тем самым был ликвидирован опасный прецедент дробления особо охраняемой природной территории с перспективой её застройки», — рассказал Степанов.

По его словам, пермское бизнес-сообщество должно «проявить ответственность перед нынешним и будущими поколениями пермяков и отказаться от застройки Черняевского леса, такого важного для экологии миллионного города».

Юрист отметил, что в точности аналогичная ситуация в его практике не встречалась, однако судебные процессы о защите особо охраняемых природных территорий — явление не такое уж редкое в России. Подобные вопросы неоднократно становились предметом рассмотрения Верховного суда РФ.

«Там, где возникает коммерческий интерес при попустительстве властей, всегда существует риск получить неоправданное изменение статуса той или иной территории. Перспективы же восстановления охранного статуса во многом зависят как от позиции жителей соответствующей территории, умения её отстоять, в том числе в судебных инстанциях, так и от реализации полномочий соответствующими контролирующими органами. Так, например, в деле защиты Черняевского леса важную роль сыграли как принципиальность представителей пермского экологического сообщества, которое не в первый раз защищает лес, так и процессуальные действия прокурора Пермского края и представителя Генеральной прокуратуры РФ», — рассказал юрист.

Напомним, 21 марта Верховный суд РФ отклонил четыре иска, направленных Пермской городской думой, администрацией Перми, ООО «Макс-СБ» и ООО «Специализированный застройщик «Петрокоминвест». Депутаты, чиновники и бизнесмены просили пересмотреть решения нижестоящих судов: Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции от 14 августа 2024 года и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12 ноября 2024 года.

Ранее пермская общественница, экс-начальник городского управления по экологии Вера Сединина подала иск в суд на решение гордумы Перми от 23 мая 2023 года, согласно которому участок Черняевского леса площадью 5,3 га был изъят из состава ООПТ и передан под застройку.

Сединина через суд потребовала признать недействующим решение гордумы в пункте, касающемся изменения границы Черняевского леса. Пермский краевой суд удовлетворил иск Седининой. После этого в августе прошлого года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции, а в ноябре — Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставили в силе решение Пермского краевого суда.

В начале этого года мэрия подготовила проект решения о возврате земельного участка по ул. Встречной в состав Черняевского леса. Одновременно чиновники начали подготовку материалов для обжалования решения суда по этому участку в вышестоящей инстанции. 25 февраля 2025 года на заседании Пермской городской думы депутаты одобрили возвращение земельного участка по ул. Встречной в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

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