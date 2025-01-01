Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Верховный суд отклонил четыре иска против пермской общественницы Веры Седининой Высшая инстанция подтвердила решение нижестоящих судов по Черняевскому лесу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верховный суд Российской Федерации 21 марта отклонил четыре иска, направленных Пермской городской думой, администрацией Перми, ООО «Макс-СБ» и ООО «Специализированный застройщик «Петрокоминвест» с просьбой пересмотреть решения нижестоящих судов: Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции от 14 августа 2024 года и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12 ноября 2024 года.

Речь идёт о решениях по иску пермской общественницы Веры Седининой, касающемуся территории Черняевского леса площадью 5,3 га, которые по решению Пермской городской думы в 2023 году были изъяты из состава ООПТ и переданы под застройку.

Напомним, в 2024 году Вера Сединина через суд потребовала признать недействующим решение городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, касающемся изменения границы Черняевского леса. Пермский краевой суд удовлетворил иск Сединной.

В августе прошлого года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции, а в ноябре — Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставили в силе решение Пермского краевого суда.

В январе 2025 года мэрия подготовила проект решения о возврате земельного участка по ул. Встречной в состав Черняевского леса. Одновременно с этим городские чиновники начали подготовку материалов для обжалования решения суда по этому участку в вышестоящей инстанции.

25 февраля 2025 года на заседании Пермской городской думы депутаты одобрили возвращение земельного участка по ул. Встречной в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Во время заседания произошла дискуссия: часть депутатов выразили недоумение по поводу того, что решение принимается до рассмотрения исков в Верховном суде, однако докладчик — замглавы Перми Алексей Синёв — и спикер Дмитрий Малютин пояснили, что решение суда уже обязательно с исполнению, а если вышестоящая инстанция это решение пересмотрит, придётся вернуться к этому вопросу.

В минувшую пятницу Верховный суд поставил точку в этом длительном споре.

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