Запрет на изъятие участков Черняевского леса в Перми обжалован в Верховном суде Часть леса хотят отдать под застройку Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Пермской городской думой и ООО «Макс-СБ» поданы кассационные жалобы в Верховный суд РФ. Заявители собираются обжаловать решение Пермского краевого суда о признании незаконным изъятия участка площадью 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес». Информация появилась в картотеке суда.

Напомним, в 2024 году с иском в суд обратилась пермячка Вера Сединина. Она потребовала признать недействующим решение Пермской городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, который касался изменения границы Черняевского леса. Депутаты гордумы с подачи мэрии исключили из ООПТ целый участок в 5,3 га для застройки. Землю приобрела компания «Мегаполис». Пермский краевой суд удовлетворил иск Сединной.

В ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части ООПТ «Черняевский лес».

В январе 2025 года мэрия подготовила проект решения о возврате земельного участка по ул. Встречной в состав Черняевского леса. Одновременно с этим городские чиновники начали подготовку материалов для обжалования решения суда по этому участку в вышестоящую инстанцию.

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