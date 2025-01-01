В Перми изъятый земельный участок Черняевского леса включат в охраняемую зону Мэрия исполнит решение суда Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила проект решения о возврате земельного участка на ул. Встречная площадью 5,3 га в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Проект должны рассмотреть на заседании Пермской городской думы после процедуры согласования в мэрии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, параллельно с возвратом участка в состав ООПТ мэрия прорабатывает подготовку материалов для обжалования решения суда в вышестоящую инстанцию.

Если спорный участок станет частью охраняемой территории, его можно будет использовать в коммерческих целях в соответствии с нормами и правилами. Например, в досуговой, развлекательной или туристической сферах.

Напомним, в ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части ООПТ «Черняевский лес».

С иском в суд обратилась пермячка Вера Сединина. Она потребовала признать недействующим решение Пермской городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, который касался изменения границы Черняевского леса. Депутаты гордумы с подачи мэрии исключили из ООПТ целый участок в 5,3 га для застройки. Землю приобрела компания «Мегаполис».

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