Спорный участок Черняевского леса в Перми вернули в состав ООПТ Депутаты гордумы приняли соответствующее решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшнем заседании Пермской городской думы депутаты одобрили возвращение земельного участка по ул. Встречная в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». С докладом по этому вопросу выступил замглавы Перми Алексей Синев.

Он пояснил, что включение территории в состав ООПТ обусловлено необходимостью исполенения решения суда.

В то же время, как ранее писал «Новый компаньон», городские чиновники подали жалобу на это решение суда по этому участку в Верховный суд.

На этот момент как раз обратил внимание депутат Владимир Молоковских. Он поинтересовался, не получится ли так, что после положительного решения депутатов придется вновь исключать этот участок из состава ООПТ.

На это Алексей Синев ответил, что решение суда обязательно к исполнению.

В это время в диалог коллег вмешался спикер городского парламента Дмитрий Малютин, заявивший, что в противном случае Пермскую городскую думу распустят.

Напомним, в 2024 году с иском в суд обратилась пермячка Вера Сединина. Она потребовала признать недействующим решение Пермской городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, который касался изменения границы Черняевского леса. Депутаты гордумы с подачи мэрии исключили из ООПТ целый участок в 5,3 га для застройки. Землю приобрела компания «Мегаполис». Пермский краевой суд удовлетворил иск Сединной.

Отметим, в ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части ООПТ «Черняевский лес».

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