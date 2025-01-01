Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская художественная галерея снова планирует участие в конкурсе «Музейный Олимп»
Детское пространство «Тут» и Пермский краеведческий музей обдумывают подачу заявок
Как сообщают социальные сети Пермской художественной галереи, ещё в декабре 2024 года в Перми побывали эксперты конкурса «Музейный Олимп», который претендует на статус главной российской премии в своей сфере, этакой музейной «Золотой маски».
Руководитель экспертного совета Леонид Копылов и руководитель «Музейного Олимпа» Светлана Хапаева изучили два выставочных проекта: «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) в Пермской художественной галерее и «Городу нужен герой» (6+) Пермского краеведческого музея на площадке Центрального выставочного зала. По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, галерея точно будет участвовать в конкурсе в номинации «Выставка»; Пермский краеведческий музей пока своё возможное участие официально не комментирует.
Кроме того, эксперты побывали на стройплощадке на территории «Завода Шпагина», где готовится к открытию новое здание художественной галереи. Планируется, что переезд и открытие галереи на новом месте могут номинироваться в категории «Музейное событие», только уж вряд ли в нынешнем году. По словам Юлии Тавризян, событие в музейной жизни России настолько беспрецедентное, что галерея обдумывает участие после переезда и в главной номинации — «Музей года».
Ещё одна институция, которую посетили эксперты главной музейной премии, — детское творческое пространство «Тут» в Пермской арт-резиденции. Здесь представители «Олимпа» выступили в качестве консультантов и рекомендовали новой институции подаваться на конкурс в номинации «Музей — детям».
В настоящее время официальные заявки на участие в «Музейном Олимпе» этого года не поданы ни от кого из Пермского края. Срок подачи — до 31 июля 2025 года. В конкурсе могут участвовать проекты, реализованные с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года.
Напомним, Пермская художественная галерея в 2024 году стала победителем «Музейного Олимпа» в номинации «Музей — детям» с циклом просветительских выставок для детей «Химия искусства» (0+). Участие в конкурсе принимали также Пермский краеведческий музей с проектом «Сувенирная банкнота» в номинации «Музейное событие» и губахинский Музей КУБа с проектом «Парк эдиакарского периода» (0+) в номинации «Музей — детям».
Конкурсная программа для музеев проводится в следующих номинациях:
— «Музей России 2025 года»;
— «Экспозиция»;
— «Выставка»;
— «Музей — детям»;
— «Музейное событие»;
— «Музеефикация современности»;
— Специальная номинация жюри «Музейный шедевр».
В шорт-лист каждой номинации экспертный совет отбирает только пять проектов, именно они становятся номинантами премии. В 2024 году все три проекта из Прикамья вышли в финал.
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