Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея снова планирует участие в конкурсе «Музейный Олимп» Детское пространство «Тут» и Пермский краеведческий музей обдумывают подачу заявок Поделиться Твитнуть

Заместитель директора Пермской художественной галереи Ольга Старцева на выставке из цикла "Четыре истории. От реставрации к интерпретации"

Ольга Шур

Как сообщают социальные сети Пермской художественной галереи, ещё в декабре 2024 года в Перми побывали эксперты конкурса «Музейный Олимп», который претендует на статус главной российской премии в своей сфере, этакой музейной «Золотой маски».

Руководитель экспертного совета Леонид Копылов и руководитель «Музейного Олимпа» Светлана Хапаева изучили два выставочных проекта: «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) в Пермской художественной галерее и «Городу нужен герой» (6+) Пермского краеведческого музея на площадке Центрального выставочного зала. По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, галерея точно будет участвовать в конкурсе в номинации «Выставка»; Пермский краеведческий музей пока своё возможное участие официально не комментирует.

Кроме того, эксперты побывали на стройплощадке на территории «Завода Шпагина», где готовится к открытию новое здание художественной галереи. Планируется, что переезд и открытие галереи на новом месте могут номинироваться в категории «Музейное событие», только уж вряд ли в нынешнем году. По словам Юлии Тавризян, событие в музейной жизни России настолько беспрецедентное, что галерея обдумывает участие после переезда и в главной номинации — «Музей года».

Ещё одна институция, которую посетили эксперты главной музейной премии, — детское творческое пространство «Тут» в Пермской арт-резиденции. Здесь представители «Олимпа» выступили в качестве консультантов и рекомендовали новой институции подаваться на конкурс в номинации «Музей — детям».

В настоящее время официальные заявки на участие в «Музейном Олимпе» этого года не поданы ни от кого из Пермского края. Срок подачи — до 31 июля 2025 года. В конкурсе могут участвовать проекты, реализованные с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года.

Напомним, Пермская художественная галерея в 2024 году стала победителем «Музейного Олимпа» в номинации «Музей — детям» с циклом просветительских выставок для детей «Химия искусства» (0+). Участие в конкурсе принимали также Пермский краеведческий музей с проектом «Сувенирная банкнота» в номинации «Музейное событие» и губахинский Музей КУБа с проектом «Парк эдиакарского периода» (0+) в номинации «Музей — детям».

Конкурсная программа для музеев проводится в следующих номинациях:

— «Музей России 2025 года»;

— «Экспозиция»;

— «Выставка»;

— «Музей — детям»;

— «Музейное событие»;

— «Музеефикация современности»;

— Специальная номинация жюри «Музейный шедевр».

В шорт-лист каждой номинации экспертный совет отбирает только пять проектов, именно они становятся номинантами премии. В 2024 году все три проекта из Прикамья вышли в финал.

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