Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три проекта из Пермского края номинируются на премию «Музейный Олимп» Победители станут известны в середине ноября Поделиться Твитнуть



Пермская государственная художественная галерея

Объявлен список номинантов Всероссийского конкурса «Музейный Олимп-2024». Всего на конкурс было подано 189 заявок от 127 музеев. В финал вышли 23 проекта в пяти номинациях, а также четыре музея, претендующие на звание «Музей России-2024». Среди отмеченных экспертным советом — три проекта из Пермского края. Все они уже хорошо известны, неоднократно номинировались на престижные премии и одерживали победы в конкурсах.

В номинации «Музейное событие» одним из четырёх претендентов на награду стал проект Пермского краеведческого музея «Сувенирная банкнота». Ему предстоит соревноваться с Ночью музеев в Норильске, фестивалем «Лето внутри» Музея книги Российской государственной библиотеки (Москва) и проектом «Поэтическое измерение» музея «Дом китобоя» (Калининград).

Сразу два проекта из Пермского края оказались в числе номинантов в категории «Музей — детям»: это «Парк эдиакарского периода» (0+) Губахинского историко-краеведческого музея и «Химия искусства» — цикл просветительских выставок для детей Пермской художественной галереи. Кроме них в номинацию вошли проект из Хабаровска и два проекта из Санкт-Петербурга.

«Химия искусства» (0+) — это проект Пермской галереи, который реализуется с 2019 года вместе с компанией «Метафракс Групп», цикл интерактивных выставок для семейной аудитории, посвящённых разным видам искусства — живописи, скульптуре, графике, архитектуре, иконе, храмовой резьбе. За пять лет было создано пять выставок, которые рассказывают об искусстве просто, но без упрощения, наглядно и увлекательно, с заботой о посетителе независимо от его возраста, знаний и зрительского опыта. Кураторы проекта — музейные педагоги Ксения Зубакина, Евгения Наймушина и Артём Кутергин.





«Парк эдиакарского периода» — проект Губахинского музея и Геологического института РАН, история для детей о эдиакарском геологическом периоде и первых животных на земле, живших около 560 млн лет назад в тёплых водах древнего океана Япетуса. Ядро проекта — экспозиция «Парк эдиакарского периода», созданная в виде комикса об открытии эдиакарского периода в мире и на Урале; подлинные останки животных дополнены масштабной реконструкцией 16 видов эдиакарцев. Разработаны три детских путеводителя и аудиогид на русском и английском языке, большая сувенирная линейка, книга для детей «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ» и детский аудиоспектакль на основе этой книги.





Финалистам музейного конкурса предстоит защищать свои проекты перед жюри и музейным сообществом 14-18 октября на профессиональном форуме «Музейный Олимп». События форума пройдут на музейном теплоходе, который отправится по маршруту Москва—Тверь—Ярославль—Углич—Москва. Объявление победителей и церемония награждения состоятся в середине ноября 2024 года в Государственном музее-заповеднике «Гатчина».

Конкурс «Музейный Олимп» проводится по инициативе музея-заповедника «Гатчина» с 2010 года. Традиционно в нём участвовали музеи Ленинградской области, но в 2024 году конкурс стал всероссийским — при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями конкурса выступили комитет по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России (Российский комитет Международного совета музеев). В состав экспертного совета вошли 15 практиков и теоретиков музейного проектирования. Жюри состоит преимущественно из членов президиума ИКОМ России и директоров музеев. Его возглавляют президент ИКОМ России, директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и председатель комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.

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