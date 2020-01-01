Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Зазеркалье» творчества Пермская художественная галерея и ПАО «Метафракс» продолжают детский проект «Химия искусства» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В мае нынешнего года в Пермской государственной художественной галерее откроется выставка «Неземная красота», посвящённая древнерусскому искусству. Это уже третья выставка в рамках художественно-просветительского проекта «Химия искусства», созданного для детей ПАО «Метафракс» и Пермской галереей.

Создавая детские выставки в содружестве с «Метафраксом», сотрудники художественного музея вволю фантазируют, придумывая интерактивные приёмы, чтобы превратить посещение музея в увлекательный квест. Начало было положено выставкой 2019 года «Химия живописи», в 2020 году состоялась выставка «Внутри картины». Их адресаты — дети — рисовали, слушали «голоса» картин, смотрели специально созданные к выставкам мультфильмы, проникали в «зазеркалье» произведений искусства, оказываясь буквально внутри картины.

Пермская государственная художественная галерея

Основная цель проекта — просветительская: познакомить юных зрителей с разными видами искусства, объяснить, почему художники видят и творят по-разному, как связаны содержание и форма, какую роль играет химия в создании и жизни произведений искусства.

Новая выставка «Неземная красота» представит произведения древнерусского искусства — иконы и пермскую деревянную скульптуру из коллекции галереи. В сознании их современников произведения искусства были «дверью» в неземной мир, «земными» средствами изображали невидимое для человека царство красоты и гармонии. Произведения христианского искусства сложны для понимания современными детьми, и выставка в доступной форме расскажет ребёнку о самой известной и необычной коллекции Пермской галереи и пояснит, кто и как создавал деревянные скульптуры, кого они изображают, почему так выглядят и как оказались в галерее.

Ксения Зубакина, куратор проекта «Химия искусства»:

— Мы предлагаем зрителям попробовать отнестись к иконе как к тексту на неизвестном языке. Этот язык мы поможем изучить, чтобы открыть для себя смысл, значение и красоту произведений древнерусского искусства.

Евгения Наймушина, куратор проекта «Химия искусства»:

— Идея выставки — раскрыть маленькому зрителю ту особую, «неземную» красоту, которая понятна не сразу. Мы расскажем, почему изображение на иконе совсем не похоже на реальную жизнь, почему в ней много золотого и красного, а также — из чего и как делают краски для иконы.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Выставка будет совмещать различные формы подачи информации — зрительную, тактильную, слуховую; подлинные произведения будут соседствовать с исследовательскими зонами, будут созданы специальные методические материалы для посетителей. Существенным дополнением к выставке станет виртуальный тур, который будет размещён на сайтах партнёров проекта и позволит сделать выставку доступной большему количеству зрителей, в том числе иногородних.

Четвёртая часть проекта будет ждать зрителей в октябре: это будет выставка, посвящённая самому лаконичному виду искусства — графике. Юные зрители побывают в интерактивной мастерской художника, где увидят, как отдельные линии, пятна и штрихи на бумаге складываются в выразительные художественные образы.

Посетители выставки познакомятся с подлинными произведениями оригинальной и печатной графики XVIII—XXI веков из фондов Пермской галереи. Особое внимание кураторы проекта уделят работам классиков детской иллюстрации XX столетия. Важной особенностью выставки станет обширная образовательная программа для детей и взрослых. Участники экскурсий и мастер-классов попробуют освоить различные техники печати: гравюра по картону, «сухая игла», линогравюра — и создать свои графические произведения.

Экспозиционные приёмы обеих выставок 2021 года продолжат погружать ребёнка в «зазеркалье» творческого процесса, помогая ему сделать искусство своим собеседником.

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