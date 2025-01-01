Бывший замминистра транспорта Прикамья скончался в Москве С мая 2024 года Александр Клебанов находился под арестом по подозрению во взятке Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Бывший заместитель министра транспорта Прикамья Александр Клебанов скончался в Москве ночью 4 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к семье чиновника.

По информации издания, Клебанов умер в одной из столичных больниц. Отмечается, что смерть произошла на фоне тяжёлого заболевания.

Александр Клебанов до работы в Пермском крае был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в столице. Должность замглавы минтранса Прикамья и пост начальника управления транспортного обслуживания ведомства занял в 2018 году. При нём региональный «Автовокзал» начал осуществлять автобусные пассажирские перевозки, на пермский рынок общественного транспорта вышли иногородние перевозчики.

В правительстве Прикамья он проработал до 2021 года, после чего трудоустроился на аналогичный пост в Башкирии, где одной из поставленных перед ним задач стала реализация транспортной реформы, стартовавшей в регионе в 2019 году. В декабре 2023 года Клебанов был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства республики. В мае 2024-го он был задержан за взятку в особо крупном размере и уволен с должности главы министерства.

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