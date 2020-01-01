Бывший замминистра транспорта Пермского края трудоустроился в Башкирии
В республиканском правительстве он займёт аналогичный пост
Пост замминистра транспорта Башкирии займёт Александр Клебанов, об этом сообщает республиканский портал mkset.ru.
Одной из задач Клебанова может стать реализация транспортной реформы, стартовавшей в Башкирии в 2019 году. Несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов.
До 6 июля 2021 года Клебанов работал в той же должности в правительстве Пермского края. Пост замминистра он оставил по собственному желанию.
Напомним, Александра Клебанова назначили заместителем руководителя министерства транспорта Прикамья в ноябре 2018 года. Он также занял пост начальника управления транспортного обслуживания министерства.
Александр Клебанов — выходец из Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее Клебанов был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в Москве: ООО «ЦПК», ООО «Барбарис». ООО «ЦПК» функционирует под брендом «ГлавАвтоПрокат» — одной из служб такси в Москве, которая предоставляет в аренду авто эконом- и премиум-класса.
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