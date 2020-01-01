Бывший замминистра транспорта Пермского края трудоустроился в Башкирии В республиканском правительстве он займёт аналогичный пост Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Пост замминистра транспорта Башкирии займёт Александр Клебанов, об этом сообщает республиканский портал mkset.ru.

Одной из задач Клебанова может стать реализация транспортной реформы, стартовавшей в Башкирии в 2019 году. Несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов.

До 6 июля 2021 года Клебанов работал в той же должности в правительстве Пермского края. Пост замминистра он оставил по собственному желанию.

Напомним, Александра Клебанова назначили заместителем руководителя министерства транспорта Прикамья в ноябре 2018 года. Он также занял пост начальника управления транспортного обслуживания министерства.

Александр Клебанов — выходец из Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее Клебанов был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в Москве: ООО «ЦПК», ООО «Барбарис». ООО «ЦПК» функционирует под брендом «ГлавАвтоПрокат» — одной из служб такси в Москве, которая предоставляет в аренду авто эконом- и премиум-класса.

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