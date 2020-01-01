Александр Клебанов покинул министерство транспорта Пермского края Должность заместителя главы ведомства пока остаётся вакантной Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

С 6 июля Александр Клебанов больше не работает в министерстве транспорта Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства. Он оставил пост заместителя министра, написав заявления об уходе по собственному желанию, вчера у Клебанова был последний рабочий день.

В настоящее время должность заместителя главы минтранса остаётся вакантной.

Напомним, Александра Клебанова назначили замминистра транспорта в ноябре 2018 года. Он также занял пост начальника управления транспортного обслуживания министерства.

Александр Клебанов — выходец из Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее Клебанов был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в Москве: ООО «ЦПК», ООО «Барбарис». ООО «ЦПК» функционирует под брендом «ГлавАвтоПрокат» — одной из служб такси в Москве, которая предоставляет в аренду авто эконом- и премиум-класса.





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