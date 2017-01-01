Назначен новый заместитель министра транспорта Пермского края

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Новым заместителем министра транспорта Пермского края назначен Александр Клебанов. Он также займёт пост начальника управления транспортного обслуживания министерства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Максим Решетников.

Таким образом, у министра Николая Уханова теперь четыре заместителя — помимо Клебанова это Наталья Чазова, Михаил Кириллов и Илья Нестеровский.

Александр Клебанов — выходец из Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые также ссылается «Коммерсант-Прикамье», ранее Клебанов был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в Москве: ООО «ЦПК», ООО «Барбарис». ООО «ЦПК» функционирует под брендом «ГлавАвтоПрокат» — одной из служб такси в Москве, которая предоставляет в аренду авто эконом- и премиум-класса.

Напомним, ранее власти заявили о планах по серьёзной модернизации системы общественного транспорта в Перми и всём Пермском крае. Так, предполагается закупка нового общественного транспорта на сумму порядка 2 млрд руб. в ближайшие три года, смена модели взаимоотношений с перевозчиками, оптимизация маршрутной сети, введение дифференцированного тарифа на проезд, и многое другое.