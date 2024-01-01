Экс-министр транспорта Прикамья дал показания о другом фигуранте уголовного дела Чиновника подозревают в крупной взятке Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов рассказал о другом фигуранте уголовного дела о получении взятки. Об этом пишет ТАСС.

Следователь по делу в ходе заседания по рассмотрению ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову сообщил, что бывший чиновник дал показания в отношении другого лица, причастного к преступлению.

Напомним, в мае суд в Уфе отправил в СИЗО Александра Клебанова, который до июля 2021 года работал заместителем главы минтранса Пермского края, а позже перешёл на работу в Башкирию.

По данным следствия, в прошлом году задержанный потребовал от компании, которая с 2021 года занимается перевозкой дорожно-строительных материалов для реконструкции объектов в республике, взятку в 5 млн руб. В противном случае Александр Клебанов обещал задержать оплату выполненных работ. Как пишет издание, преступление было выявлено при совместной работе следователей СКР и сотрудников УФСБ России.

Клебанов был задержан по подозрению в коррупции 7 мая. Сразу после этого глава Республики Башкортостан освободил его от занимаемой должности.

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