Зарина Ситдикова Экс-замминистра транспорта Прикамья взят под стражу Чиновник подозревается в получении взятки Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Суд в Уфе отправил в СИЗО бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александра Клебанова, который до июля 2021 года работал заместителем главы минтранса Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Следствие предполагает, что год назад задержанный потребовал от компании, которая с 2021 года занимается перевозкой дорожно-строительных материалов для реконструкции объектов в республике, взятку в размере 5 млн руб. В противном случае Александр Клебанов обещал задержать оплату выполненных работ. Как пишет издание, преступление было выявлено при совместной работе следователей СКР и сотрудников УФСБ России.

Напомним, Александр Клебанов был задержан по подозрению в коррупции 7 мая. Сразу после этого глава Республики Башкортостан освободил его от занимаемой должности.

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