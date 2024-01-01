Бывший замминистра транспорта Пермского края задержан за взятку С декабря прошлого года Александр Клебанов стал главой минтранса в Башкортостане Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов задержан за взятку в особо крупном размере. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Радий Хабиров уже уволил задержанного чиновника. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия.

Напомним, Александра Клебанова назначили заместителем руководителя министерства транспорта Прикамья в ноябре 2018 года. Он также занял пост начальника управления транспортного обслуживания министерства. В должности Клебанов проработал до 6 июля 2021 года и оставил пост по собственному желанию.

В октябре 2021 года бывший замминистра транспорта Пермского края трудоустроился в Башкирии на аналогичный пост. Одной из задач Клебанова называлась реализация транспортной реформы, стартовавшей в Башкирии в 2019 году. Несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимала тогда 45-е место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов. В декабре 2023 года Александр Клебанов был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства республики.

Александр Клебанов — выходец из Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», до работы в Пермском крае Клебанов был в числе совладельцев и руководителей ряда юридических лиц, занимающихся арендой автотранспортных средств в Москве: ООО «ЦПК», ООО «Барбарис». ООО «ЦПК» функционирует под брендом «ГлавАвтоПрокат» — одной из служб такси в Москве, которая предоставляет в аренду авто эконом- и премиум-класса.

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