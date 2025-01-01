Дело экс-директора пермского управления техзаказчика рассмотрят в закрытом режиме Андрей Кудрявцев обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Андрей Кудрявцев / фото со страницы ООО СК "Парма"

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В Кировском районном суде Перми рассмотрение уголовного дела Андрея Кудрявцева, экс-руководителя МКУ «Управление технического заказчика», будет проходить в закрытом режиме. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Бывший пермский чиновник обвиняется в том, что получил в качестве взятки от бизнесмена Сергея Микова земельный надел, оценённый в 390 тыс. руб.

Инициаторами слушания в закрытом формате стали государственный обвинитель и сам обвиняемый. Представитель обвинения мотивировал это тем, что ключевой свидетель, Сергей Миков, даст показания, связанные с другими незавершёнными уголовными расследованиями.

Напомним, арест Андрея Кудрявцева произошёл в августе прошлого года. Согласно версии следствия, взятка была получена им за принятие строительных работ с дефектами на одном из объектов города.

В обвинительном заключении, которое прокуратура Дзержинского района Перми утвердила перед передачей в суд в январе, было указано, что в 2019 году между МКУ и ООО «Строительно-монтажный трест №6» был подписан муниципальный контракт на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодёжи» в Перми. С конца 2020-го по февраль 2021 года обвиняемый получил через посредников взятку от руководителя подрядной организации, которая заключалась в передаче земельного участка стоимостью 550 тыс. руб. Участок передавался «за содействие в принятии решений в интересах организации при осуществлении контроля за выполнением контракта».

Андрей Кудрявцев был арестован в сентябре 2024 года в ходе расследования уголовного дела о получении взяток начальником пермского УКС Ириной Чирковой от владельца Треста №6 Сергея Микова. И Чиркову, и Микова в августе тоже задержали, а потом отправили в СИЗО. В декабре 2024 года Сергею Микову изменили меру пресечения на домашний арест.

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