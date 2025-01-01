Дело экс-директора пермского Управления технического заказчика направлено в суд Андрей Кудрявцев обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Андрей Кудрявцев / фото со страницы ООО СК "Парма"

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Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора пермского муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика». Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В материалах дела указано, что в 2019 году между МКУ и ООО «Строительно-Монтажный Трест №6» был подписан муниципальный контракт на реконструкцию здания МАУ «Дворец молодежи» в Перми. С конца 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый получил через посредников взятку от руководителя подрядной организации, которая заключалась в передаче земельного участка стоимостью 550 тыс. руб. Участок передавался «за содействие в принятии решений в интересах организации при осуществлении контроля за выполнением контракта».

На период следствия обвиняемый был заключён под стражу.

«Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, Андрей Кудрявцев, бывший директор МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми, был арестован в сентябре 2024 года в ходе расследования уголовного дела о получении взяток начальником пермского УКС Ириной Чирковой от владельца Треста №6 Сергея Микова.

И Чиркову, и Микова в августе тоже задержали, а потом отправили в СИЗО. В декабре 2024 года Сергею Микову изменили меру пресечения на домашний арест.

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