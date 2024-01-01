Экс-директор пермского Управления технического заказчика задержан за взятку В последнее время Андрей Кудрявцев занимал пост замдиректора ООО СК «Парма» Поделиться Твитнуть

Андрей Кудрявцев

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В ходе расследования уголовного дела о получении взяток начальником пермского УКС Ириной Чирковой задержан Андрей Кудрявцев, бывший директор МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми. В последнее время он занимал должность заместителя директора в ООО СК «Парма». Об этом сообщает Properm.ru.

Кудрявцева обвиняют в получении взятки от Сергея Микова, владельца «Треста №6», в виде земельного участка за приёмку работ, которые либо не были выполнены, либо были выполнены некачественно. Стоимость участка оценена в 300 тыс. руб.

Адвокаты Кудрявцева оспорили его арест, и сегодня в Пермском краевом суде будет рассматриваться апелляционная жалоба.

ООО «Парма», куда Кудрявцев устроился после ухода из мэрии, в 2024 году получило контракт на проектирование и строительство третьего этапа второй очереди пермского зоопарка на сумму 250 млн руб.

В 2022 году «Трест №6» выполнял реконструкцию пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» на сумму 1,7 млрд руб. Строительство сопровождалось многочисленными нарушениями. Контракты на проведение работ заключались с МКУ «Управление технического заказчика».

О том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали по подозрению во взятке Микова и Чиркову стало известно месяц назад. Они оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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