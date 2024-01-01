Зарина Ситдикова Пермский краевой суд оставил под стражей директора Треста № 6 Сергея Микова Бизнесмен подозревается в даче взятки чиновнице администрации Перми Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменения постановление Дзержинского районного суда Перми об аресте директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова. Об этом сообщается в telegram-канале госоргана.

Как ранее писал «Новый компаньон», Сергей Миков был задержан 9 августа в качестве фигуранта уголовного дела о коррупции.

По информации следствия, в июле 2022 года бизнесмен передал начальнику Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой около 5 млн руб. через посредника. Как уточнили в УФСБ, за взятку Сергей Миков хотел получить общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социальных объектов в Перми.

После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября. На данное решение сторона защиты Сергея Микова подала апелляционную жалобу, однако Пермский краевой суд оставил её без удовлетворения.

Накануне по решению суда была также оставлена в СИЗО Ирина Чиркова. Адвокаты чиновницы тоже обжаловали её арест, но суд апелляционной инстанции принял решение отказать в жалобе.

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