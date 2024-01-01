В ФСБ уточнили, за что начальница УКСа Перми получила взятку в 5,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФСБ представило видео, зафиксировавшее задержание руководителя стройтрестa

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В управлении ФСБ по Пермскому краю рассказали, что должна была предпринять Ирина Чиркова, руководитель пермского УКСа, в обмен на деньги, переданные ей Сергеем Миковым, директором «Треста № 6». Оба были задержаны накануне по обвинениям во взяточничестве в особо крупном размере.

Согласно информации от Федеральной службы безопасности, строительный подрядчик передал чиновнице 5,5 млн руб. за общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социально значимых объектов в Перми.

ФСБ не уточнила, о каких именно объектах идет речь. Однако, как отмечает портал 59.ru, среди последних контрактов «Треста № 6» присутствуют реконструкции пермского Дворца молодёжи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье», общая стоимость которых превышает 730 млн руб.

Пермское УФСБ также представило видео, зафиксировавшее задержание руководителя стройтрестa.

Ранее следственные органы сообщили, что в июле 2022 года Миков передал Чирковой около 5 млн руб. через посредника для выполнения незаконных действий в интересах своего предприятия.

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