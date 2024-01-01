Следователи задержали бизнесмена и начальника Управления капстроительства Перми
Их подозревают в коррупции
В Перми задержали начальника городского управления капитального строительства и директора коммерческой фирмы. Их подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В следственном отделе по Дзержинскому району возбуждены уголовные дела по статьям: получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.
По данным следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми директор коммерческой фирмы, основным видом деятельности которой было строительство жилых и нежилых зданий, передал через посредника взятку в размере не менее 5 млн руб. начальнику Управления капстроительства Перми за «совершение заведомо незаконных действий в интересах данного общества». Преступления выявили следователи во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.
Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос заключения их под стражу. В квартирах и по месту работы прошли обыски.
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