Следователи задержали бизнесмена и начальника Управления капстроительства Перми Их подозревают в коррупции Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми задержали начальника городского управления капитального строительства и директора коммерческой фирмы. Их подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В следственном отделе по Дзержинскому району возбуждены уголовные дела по статьям: получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.

По данным следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми директор коммерческой фирмы, основным видом деятельности которой было строительство жилых и нежилых зданий, передал через посредника взятку в размере не менее 5 млн руб. начальнику Управления капстроительства Перми за «совершение заведомо незаконных действий в интересах данного общества». Преступления выявили следователи во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос заключения их под стражу. В квартирах и по месту работы прошли обыски.

Напомним, сегодня СМИ сообщали о задержании в Перми директора ООО «Трест №6» Сергея Микова. Сообщалось, что бизнесмен якобы пытался передать крупную взятку начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.