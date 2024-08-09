СМИ пишут о задержании директора пермского Треста №6 Сергея Микова Бизнесмен якобы пытался дать крупную взятку чиновнице мэрии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми задержан директор ООО «Трест №6» Сергей Миков. Об этом со ссылкой на источник редакции сообщает «В курсе».

По информации издания, бизнесмен якобы пытался передать крупную взятку начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.

На момент выхода публикации подтвердить задержание Сергея Микова в следственных органах «Новому компаньону» не удалось.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2007 году Сергей Миков некоторое время содержался в СИЗО. Его подозревали в организации убийства бывшего советника главы Пермского района Александра Костарева. Но позже расследование было приостановлено, а уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено.

В 2008 году Сергей Миков был избран депутатом Краснокамской городской думы и претендовал на пост её председателя, однако парламентарии посчитали, что такое назначение повредит имиджу представительного органа. А ещё через год он принимал участие в выборах на должность главы Краснокамского района.

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