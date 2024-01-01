В Перми суд арестовал подозреваемого в даче взятки директора Треста №6 Он останется в СИЗО до 8 октября Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский райсуд Перми 10 августа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергею Микову. Он арестован и пробудет в СИЗО до 8 октября. В ходатайстве защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога суд отказал. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Руководитель строительной организации подозревается в даче взятки на сумму не менее 5 млн руб. начальнику Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой.

Напомним, накануне и Миков, и Чиркова были задержаны. Следственные органы сообщили, что в июле 2022 года Миков передал Чирковой около 5 млн руб. через посредника для выполнения незаконных действий в интересах своего предприятия.

В УФСБ уточнили, что строительный подрядчик передал чиновнице деньги за общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социально значимых объектов в Перми.

В последнее время Трест №6 выполнял контракты по реконструкции пермского Дворца молодёжи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье», общая стоимость которых превышает 730 млн руб.

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