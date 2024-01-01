В Перми изменили меру пресечения бизнесмену Сергею Микову Фигуранта уголовного дела о крупной взятке отправили под домашний арест Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В Дзержинском районном суде Перми следователям СК отказали удовлетворить ходатайство в продлении срока содержания под стражей главе строительной компании «Трест №6» Сергею Микову. Следствие настаивало на том, чтобы он остался в СИЗО до 7 февраля следующего года.

В свою очередь, защита бизнесмена просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. В итоге судья отказала удовлетворении ходатайства следователей, сообщает Properm.

Как ранее писал «Новый компаньон», по данным следствия, в июле 2022 года директор ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергей Миков передал начальнику Управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой около 5 млн руб. через посредника. За взятку он хотел получить общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социальных объектов в Перми.

После задержания в августе суд избрал Микову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября. Сторона защиты Сергея Микова подала апелляционную жалобу, однако Пермский краевой суд оставил её без удовлетворения.

В сентябре бизнесмен заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания в отношении чиновников мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.