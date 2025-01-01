В Пермском крае закрыто несколько кафе быстрого питания Роспотребнадзор проверил заведения общепита в Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Чусовом по требованию Роспотребнадзора приостановлена деятельность нескольких нестационарных объектов общественного питания.

Проверки были проведены ведомством на основании информации, полученной из администрации Чусовского муниципального округа. В ходе проверок специалисты Восточного территориального отдела управления установили факты грубых нарушений санитарных требований. На нестационарных торговых точках отсутствует водоснабжение и водоотведение, нет санузлов, не соблюдены технологические процессы, практикуется приём пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, не соблюдаются полнота и своевременность прохождения медицинского освидетельствования и гигиенического обучения сотрудников предприятий.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан специалисты управления составили протоколы о временном запрете деятельности по организации питания в отношении индивидуальных предпринимателей Г. Холова (кафе «Караван»), А. Кулиева (кафе «Шаурма»), Т. Пономарёвой (объекты быстрого питания «Чебуречная»).

Материалы дел направлены в Чусовской городской суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Ранее по санитарным соображениям были закрыты несколько предприятий общественного питания в Перми и Кунгуре. В настоящее время в Перми обсуждается возможность изменения стандартного договора на размещение НТО и внесения пункта о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.





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