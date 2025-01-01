Стали известны подробности обрушения на строительстве еврейского центра в Перми В религиозной общине прокомментировали случившееся Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Пермская еврейская община прокомментировала ЧП на строительстве Еврейского благотворительного центра на ул. Энгельса в Перми 24 февраля. Сообщается, что произошла техническая авария.

«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы», — сказано в информации. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины обрушения будут установлены по результатам расследования, оно уже началось. Разрабатывается перечень мероприятий по устранению последствий происшествия.

Юлия Усольцева

В общине добавили, что на строительстве центра практически выполнены работы по сооружению подвала и начато возведение конструкций первого из трёх этажей здания.

Работы проводит ООО «Пермь-Уралстальконструкция».

Напомним, Еврейский благотворительный центр начали строить в 2024 году. При этом сам участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016-м безвозмездно передан общине. Постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) было подписано главой Перми в сентябре 2019 года. А разрешение на строительство объекта «Еврейский благотворительный центр» выдано в 2021-м.

В центре предполагается открыть кружки и спортзал, организовывать концерты, обустроить прилегающую территорию и сделать её открытой для всех.

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