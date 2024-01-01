В Перми начали возводить еврейский благотворительный центр Его построят на ул.Энгельса Поделиться Твитнуть

Визуализация проекта центра.

Дмитрий Енцов

Как сообщается на официальной странице еврейской общины Перми ВКонтакте, в Дзержинском районе началось строительство еврейского благотворительного центра.

В общине пояснили, что «мы достигли этого благодаря многим людям и организациям, которые поверили в столь важный проект», и предложили всем желающим помочь в возведении центра.

Напомним, в здании благотворительного центра по адресу ул. Энгельса, 25 планируют организовать кружки, библиотеку, столовую, спортзал и обустроить прилегающую территорию, которая будет открыта для всех.

В сентябре 2019 года глава Перми подписал постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Позже, в июле 2021 года, городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство этого центра.

В марте 2024 года краевое минимущества продлило действие разрешения на возведение объекта.

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