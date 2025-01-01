Произошло обрушение перекрытий строящегося еврейского центра в Перми Объект возводится возле ДКЖ с 2024 года Поделиться Твитнуть

Во время строительства еврейского центра в Перми по ул. Энгельса, 25 обрушились перекрытия, сообщают местные жители. Обрушение произошло около 22.00. Ряд СМИ распространили фото повреждённых конструкций.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что обращений и сообщений о произошедшем к ним не поступало. В ведомстве рекомендовали обратиться в администрацию объекта. Как выяснилось позднее, при обрушении конструкций никто не пострадал.

Визуализация проекта центра.

Дмитрий Енцов

Еврейский благотворительный центр начали строить в 2024 году. При этом сам участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016-м безвозмездно передан общине. Постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по адресу ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) было подписано главой Перми в сентябре 2019 года. А разрешение на строительство объекта «Еврейский благотворительный центр» выдано в 2021-м.

В центре предполагается открыть кружки и спортзал, организовывать концерты, обустроить прилегающую территорию и сделать её открытой для всех.

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